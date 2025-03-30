مصدر يكشف موعد سفر بعثة الأهلي إلى موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

كتب - مراسل مصراوي:

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، موعد السفر إلى موريتانيا، لمواجهة فريق الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حدد يوم 5 أبريل المقبل موعدا للسفر إلى موريتانيا، لمواجهة فريق الهلال السوداني بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "الكابتن محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول، قررا السفر إلى موريتانيا قبل البعثة بـ48 ساعة، لترتيب التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، بالإضافة إلى التنسيق مع السفارة المصرية لتدريب الأمور الأمنية الخاصة بالفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "الثنائي عمرو السولية وياسر إبراهيم، سيتمكنان من اللحاق بمباراة الذهاب التي تجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أبريل".

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أبريل الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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