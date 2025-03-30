كتب - يوسف محمد:

حقق منتخب مصر لسلاح السيف انجازا تاريخيا اليوم، بعدما تمكن من الصعود للمعرفة الأولى إلى نهائي كأس العالم للسلاح، بعد الفوز على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب فرنسا، في مباراة نصف النهائي بنتيجة 45-43، بعدما تمكن زياد السيسي من تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على ريمي جريجيو.

ويلتقي منتخب مصر في المباراة النهائية، مع نظيره منتخب المجر مستضيف البطولة والمصنف الثالث عالميا والذي تمكن من الصعود إلى هذا الدور بعد الفوز على الولايات المتحدة في نصف النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة أربعة لاعبين، هم "زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي".

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