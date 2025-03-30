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بعد رحلة استغرقت 12 ساعة.. بعثة الزمالك تصل كيب تاون لمواجهة ستيلينبوش

05:00 م الأحد 30 مارس 2025

نادي الزمالك

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كتب - نهى خورشيد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل قليل إلى مدينة كيب تاون استعداداً لملاقاة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت رحلة الفارس الأبيض 12 ساعة، تخللها توقف ترانزيت في أديس أبابا وذلك برئاسة محمد طارق، عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يجري لاعبي الأبيض تدريبًا خفيفًا اليوم بفندق الإقامة تحضيرًا للمباراة المرتقبة.

ويواجه الزمالك نظيره الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل في الثالثة عصرًا، فيما يقام لقاء الإياب في التاسع من أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

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نادي الزمالك مدينة كيب تاون ستيلينبوش كأس الكونفدرالية الأفريقية
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