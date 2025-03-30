مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

4 1
16:15

جيرونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستون نورث

0 3
14:30

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورنموث

1 1
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الفرنسي

لوهافر

2 2
17:15

نانت

جميع المباريات

إعلان

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يهنئ هاني أبو ريدة بمناسبة عيد الفطر

05:00 م الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (3)
  • عرض 9 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (1)
  • عرض 9 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (6)
  • عرض 9 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (4)
  • عرض 9 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (2)
  • عرض 9 صورة
    إنفانتينو
  • عرض 9 صورة
    جياني إنفانتينو
  • عرض 9 صورة
    هاني أبو ريدة وإنفانتينو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، على تهنئة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب الاتحاد المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "قال إنفانتينو في رسالته لأبو ريدة، بمناسبة عيد الفطر، أرسل إليكم أطيب الأمنيات القلبية بالصحة والسعادة والرخاء".

واختتم: "رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم: "عيد مبارك نتمنى أن يكون هذا الوقت السعيد، مصدرًا للسرور واللحظات الثمينة التي تشاركونها مع أحبائكم، أتطلع لرؤيتكم مجددًا قريبًا".

ويحتفل الشعب المصري، بأول أيام عيد الفطر المبارك غدا الإثنين الموافق 31 مارس الجاري.

أقرأ أيضًا:

بايرن ميونخ يقرر الاستغناء عن نجم الفريق بنهاية الموسم

تقارير تكشف المكافأة المالية لكل لاعب في ريال مدريد حال التتويج بكأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنفانتينو يهنئ هاني أبو ريدة عيد الفطر المبارك تهنئة جياني إنفانتيو لأبو ريدة بعيد الفطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد رحلة استغرقت 12 ساعة.. بعثة الزمالك تصل كيب تاون لمواجهة ستيلينبوش

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد