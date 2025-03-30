رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يهنئ هاني أبو ريدة بمناسبة عيد الفطر

كتب - يوسف محمد:

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، على تهنئة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب الاتحاد المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "قال إنفانتينو في رسالته لأبو ريدة، بمناسبة عيد الفطر، أرسل إليكم أطيب الأمنيات القلبية بالصحة والسعادة والرخاء".

واختتم: "رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم: "عيد مبارك نتمنى أن يكون هذا الوقت السعيد، مصدرًا للسرور واللحظات الثمينة التي تشاركونها مع أحبائكم، أتطلع لرؤيتكم مجددًا قريبًا".

ويحتفل الشعب المصري، بأول أيام عيد الفطر المبارك غدا الإثنين الموافق 31 مارس الجاري.

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