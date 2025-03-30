إدارة الزمالك تُخطر اتحاد الكرة بغضبها من تصريحات حسام حسن عن زيزو

كشف مصدر عن تواصل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع إدارة اتحاد الكرة بخصوص تصريحات المدير الفني للمنتخب حسام حسن بشأن مستقبل أحمد سيد "زيزو" وانتقاله إلى صفوف الأهلي.

وأبدت إدارة الزمالك، بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي، اليوم الأحد، غضبها مما صرح به حسام حسن خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "رامز إيلون مصر" لكن لم يتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم أي قرار رسمي.

وكتب حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يوضح الكابتن حسام حسن، أنه هناك اقتطاع كبير في برنامج رامز جلال، للعديد من تصريحاته وعدم إذاعتها بشكل كامل، مما تسبب في لبس في بعض المواضيع".

وأضاف: "ومنها، تصريحه بانتقال زيزو للأهلي، حيث أكد حسام حسن في الحلقة بأن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك".

وتابع: "ولكن تم اقتطاع أجزاءً كبيرة من الكلام ومنها سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنيا، يكون إضافة ليكون رد حسام حسن أنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيد له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته".

واختتم حسن تصريحاته: "ويعلن كابتن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود، حيث أنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره، في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية، دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتهم".

وكانت التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، خلال البرنامج أثارت غضب الكثير من المشجعين، وخاصة عندما تحدث عن تفضيله ذهاب زيزو للنادي الأهلي.

يذكر أن عقد أحمد سيد "زيزو" مع الزمالك ينتهي مع نهاية الموسم الجاري؛ إذ يحق لصاحب الـ 29 عاماً التوقيع لأي نادِ دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

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