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"انتم السبب حولتوها ساحة للفتنة والتعصب".. شريف إكرامي يوجه رسالة نارية

04:01 م الأحد 30 مارس 2025
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    شريف إكرامي لاعب بيراميدز
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    شريف إكرامي من مباراة الأهلي والترجي 2012
  • عرض 12 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 12 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 12 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 12 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 12 صورة
    شريف اكرامي
  • عرض 12 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 12 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 12 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 12 صورة
    حارس الاهلي المصري شريف اكرامي يفشل في صد الكرة خلال مواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في كرة القدم في الاسكندرية في 16 ايلول/سبتمبر 2017
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كتب- محمد خيري:

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز، رسالة قوية لقنوات الأندية لتسببها في زيادة التعصب الكروي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "بعيدًا عن الأزمة الحالية لأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة أننا نعيش في هذه الأجواء منذ سنوات، بصراحة وبعيدًا عن الانتماءات، قنوات الأندية تُعد من أبرز أسباب تدهور الساحة الكروية وزيادة التعصب في مصر".

وأضاف: "لأنها في ظاهرها قنوات إعلامية، لكنها في الواقع منابر للدفاع الأعمى عن أجندة واحدة، للأسف، هذه القنوات بدلًا من أن تعبّر عن مصالح الأندية وتاريخها وجمهورها، أصبحت تعكس توجهات ومصالح أشخاص، وتُستخدم أحيانًا لتحصين بعض المسؤولين أو شحن الجماهير، وهذا زاد من حالة الانقسام والتعصب".

وأوضح: "المنصات دي حوّلت الإعلام الرياضي من رسالة توعية وروح رياضية إلى ساحة للفتنة والتعصب، وحوّلت المنافسة الطبيعية والنزيهة إلى عداوة شديدة، طول ما المنصات دي شغّالة بالايديولوجيا والنهج ده، لا الإعلام الرياضي هيتصلّح ولا الكورة هتتعافى".

وأختتم: "الإعلام مش أداة صراع، الإعلام رسالة وضمير، والجمهور من حقه يفهم ويستمتع، مش يتم استغلاله وتغييب وعيه، المهم مش مين اللي بيعمل كده، لكن الأهم احنا ليه بقينا شايفينه عادي؟".

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شريف إكرامي بيراميدز الزمالك الأهلي أخبار الرياضة
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