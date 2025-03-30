منتخب الشباب يختتم معسكره بالعلامة الكاملة قبل تصفيات أمم أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أختتم المنتخب الوطني تحت 16 سنة معسكره التدريبي قبل خوضه تصفيات كأس أمم أفريقيا بالفوز على فريق بتروجت تحت 17 عاماً خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بهدف نظيف سجله لاعبه يوسف محمد.

وأقيمت المباراة، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة، على مدار 3 أشواط بواقع 40 دقيقة للشوط الواحد تحت قيادة المدير الفني لمنتخب الشباب حسين عبد اللطيف.

وتعد هذه هي المباراة الودية الرابعة التي يخوضها منتخب الشباب خلال معسكره الذي انطلق يوم الإثنين 24 مارس؛ إذ فاز وديًا على أندية زد وسيراميكا والمصرية للاتصالات تحت 17 سنة.

شارك في المعسكر الذى انقسم إلى مرحلتين 52 لاعبًا، حيث وقف الجهاز الفنى على كفاءتهم الفنية والبدنية ومدى استيعابهم للتعليمات الخططية بعد تجربتهم بالوديات.

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