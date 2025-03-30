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سبب غياب عبدالله السعيد عن رحلة الزمالك في جنوب أفريقيا

03:36 م الأحد 30 مارس 2025
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
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    عبدالله السعيد
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    الزمالك يقترب من تجديد التعاقد مع عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد أمام الأهلي_Easy-Resize.com
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كتب- محمد خيري:

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، عبدالله السعيد لاعب الفريق من السفر مع الأبيض إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت القاهرة فجر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن استبعاد عبدالله السعيد من السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا، جاء لإصابته بآلام في الظهر، والجهاز الطبي فضل عدم تواجده في هذه المباراة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان عبدالله السعيد شارك مع الزمالك في الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة الماضية ببطولة كأس مصر 2\1، وشارك بشكل أساسي وخرج في الدقائق الأخيرة.

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