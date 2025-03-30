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والد زيزو يوضح لمصراوي حقيقة حصوله على شيك من الأهلي

03:33 م الأحد 30 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى والد اللاعب أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضبه من الأخبار التي يتم تداولها عن مفاوضات وتوقيع نجله مع الأهلي أو أندية أخري.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال والد زيزو: " هناك أشخاص تريد أن تعمل "رواج" لموضوع زيزو فيقوموا بنشر أخبار كاذبة وليس لها مصدر".

وواصل : "فوجئت منذ أيام أخبار تقول بأني حصلت على شيك من النادي الأهلي، والموضوع أصبح "بايخ".

وأختتم تصريحاته: " على المستوى الشخصي لا يعنيني كل ما يتم تداوله، ولن أرد على كل معلومة يتم تداولها، لأن يوميًا هناك أخبار يتم بثها ولا أعرف مصدرها، وبالتالي لو هرد علي كل معلومة "مش هخلص".

جدير بالذكر أن زيزو ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والرحيل مجانًا لأي فريق في الفترة الحالية بعد ختام الموسم.

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