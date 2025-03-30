مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

1 0
16:15

جيرونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستون نورث

0 3
14:30

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورنموث

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
17:15

نانت

جميع المباريات

إعلان

والد زيزو يكشف لمصراوي حقيقة توقيع نجله للأهلي

03:27 م الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو من مباراة مصر وسيراليون_Easy-Resize.com
  • عرض 14 صورة
    زيزو من مباراة مصر وسيراليون1_Easy-Resize.com
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو خلال مباراة مصر وسيراليون
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن وزيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو زإبراهيم عادل وشحاته
  • عرض 14 صورة
    زيزو عبر إنستجرام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

نفي والد اللاعب أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد في الساعات الماضية عن اتفاق نجله مع النادي الأهلي وتوقيع عقود انضمامه للقلعة الحمراء.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال: " في الأيام الماضية هناك الكثير من الأقاويل التي يتم تداولها عن زيزو، سواء بتوقيعه للأهلي، أو تجديده مع الزمالك أو الحصول على شيك من النادي الأهلي والموضوع زاد عن حده".

وواصل: " أنا لم أصرح بأي شيء عن مستقبل زيزو، وأطالب الجميع بتحري الدقة والمصداقية في الأنباء التي يتم تداولها عن نجلي".

وتابع والد زيزو تصريحاته: " الأندية التي يتم ذكرها بمفاوضاتها معنا لم تصرح بأي شيء وأنا لم أصرح لأحد بأي شيئ وبالتالي كل ما يتردد غير صحيح وبدون معلومة".

وأختتم: "طالما لم أعلن بأي معلومة عن مستقبل زيزو، فهذا يعني أن الموضوع يبقى كما هو عليه، وما يتردد غير صحيح".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو أحمد السيد زيزو والد زيزو تصريحات والد زيزو توقيع زيزو للأهلي الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بالدليل.. أستاذ فلك بجامعة منهاتن: مصر الأصح علميًا وشرعيًا في رؤية هلال عيد الفطر
"ملابس خريفية".. الأرصاد تحذر المواطنين وتعلن تفاصيل طقس العيد