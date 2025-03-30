والد زيزو يكشف لمصراوي حقيقة توقيع نجله للأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

نفي والد اللاعب أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد في الساعات الماضية عن اتفاق نجله مع النادي الأهلي وتوقيع عقود انضمامه للقلعة الحمراء.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال: " في الأيام الماضية هناك الكثير من الأقاويل التي يتم تداولها عن زيزو، سواء بتوقيعه للأهلي، أو تجديده مع الزمالك أو الحصول على شيك من النادي الأهلي والموضوع زاد عن حده".

وواصل: " أنا لم أصرح بأي شيء عن مستقبل زيزو، وأطالب الجميع بتحري الدقة والمصداقية في الأنباء التي يتم تداولها عن نجلي".

وتابع والد زيزو تصريحاته: " الأندية التي يتم ذكرها بمفاوضاتها معنا لم تصرح بأي شيء وأنا لم أصرح لأحد بأي شيئ وبالتالي كل ما يتردد غير صحيح وبدون معلومة".

وأختتم: "طالما لم أعلن بأي معلومة عن مستقبل زيزو، فهذا يعني أن الموضوع يبقى كما هو عليه، وما يتردد غير صحيح".