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محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية

03:08 م الأحد 30 مارس 2025

محمد عواد

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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعود محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى حراسة مرمى الفريق خلال المواجهة المقبلة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وابتعد محمد عواد عن حراسة مرمى الزمالك في المباريات الماضية بكأس مصر وكأس عاصمة مصر، التي لعبها محمد صبحي في ظل تواجد عواد مع منتخب مصر.

ويعد محمد عواد هو الحارس الأساسي، بالنسبة للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي بيسيرو، بينما يمنح محمد صبحي المشاركة في مباريات كأس مصر وكأس العاصمة.

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محمد عواد حراسة مرمى الزمالك نادي الزمالك ستيلينبوش الجنوب أفريقي
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