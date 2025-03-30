جماهير الهلال السوادني تشعل الأجواء قبل مواجهة الأهلي (فيديو وصور)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشعلت جماهير فريق الهلال السوداني الأجواء خلال الحصة التدريبية التي خاضها ناديهم مساء يوم أمس السبت بعدما وصلت بعثة الفريق يوم الأربعاء الماضي لمواجهة الأهلي.

ويحل فريق الهلال ضيفًا على نظيره الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواجدت جماهير الهلال السوداني بملعب المران الذي تواجد به نادي الهلال؛إذ أشعلوا الشماريخ ووجهوا رسائل تحفيزية للاعبين.

وكان نادي الهلال السوداني قد توزيع التذاكر الخاصة بدخول الجماهير لمباراة الأهلي مجاناً على مدار يومي الأحد والإثنين.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الهلال لدور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن مولودية الجزائر.

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