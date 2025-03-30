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الهلال السوداني يعلن توزيع تذاكر مباراته أمام الأهلي بالمجان

02:25 م الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جماهير الهلال تساند اللاعبين قبل مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الهلال تساند اللاعبين قبل مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الهلال تساند اللاعبين قبل مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الهلال تساند اللاعبين قبل مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الهلال تساند اللاعبين قبل مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الهلال تساند اللاعبين قبل مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الهلال تساند اللاعبين قبل مباراة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    جماهير الهلال تساند اللاعبين قبل مباراة الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السوداني، توزيع التذاكر الخاصة بمباراته أمام نظيره الأهلي في دوري أبطال أفريقيا مجاناً.

ويحل فريق الهلال ضيفًا على نظيره الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و أشارنادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن توزيع التذاكر الخاصة بدخول الجماهير سيتم في سفارة السودان بالقاهرة بداية من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الخامسة مساء، وفي ذات اليوم من السابعة مساء وحتى العاشرة مساء.

وأوضح النادي السوداني إلى أن عملية توزيع التذاكر ستتواصل يوم غد الإثنين من الخامسة وحتى الثامنة مساء، على أن يتم منح كل شخص تذكرة واحدة فقط.

ونوه الهلال إلى أن كافة الراغبين في الحصول على التذاكر عليهم إبراز جواز السفر.

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