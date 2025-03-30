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زيارة مفاجئة من مهاجم بيراميدز لمدرب الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

01:37 م الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    ماييلي
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون
  • عرض 10 صورة
    فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي
  • عرض 10 صورة
    فيستون كالالا ماييلي
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كتب- محمد خيري:

يستعد الهلال السوداني لمواجهة الفريق الأول للنادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصل فريق الهلال السوداني إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، من أجل الدخول في معسكرا مغلقا استعدادا للمواجهة الهامة أمام الأهلي.

وفي المقابل، حرص الكونغولي فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز، على زيارة مواطنه ومدربه السابق فلوران إبينجي، المدير الفني لنادي الهلال السوداني خلال تواجده في القاهرة.

وكان فريق الهلال السوداني خاض معسكرا في تونس قبل القدوم إلى القاهرة، ولعب عدد من المباريات الودية من أجل تجهيز اللاعبين، منها لقاء أمام النجم الساحلي وتعادل سلبيا دون أهداف.

لاعب بيراميدز مع مدرب الهلال السوداني

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بيراميدز الأهلي مهاجم بيراميدز الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
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