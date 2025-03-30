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بعد غياب 27 يومًا.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني الحاسمة بأفريقيا؟

01:26 م الأحد 30 مارس 2025
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (25)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (24)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (16)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (14)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (13)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (12)
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يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء يوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الهلال لدور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن مولودية الجزائر.

ولم يخض القوام الأساسي لفريق الأهلي أي مباراة رسمية منذ فوزه على فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين يوم 5 مارس الجاري ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري.

وانسحب الأهلي بعد ذلك من مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري ثم خاض مباراتين بفريق يغلب عليه عناصر مواليد 2005 ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض فريق الأهلي مباراة ودية واحدة أمام نظيره زد ولكنه خسر بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت باستاد مختار التتش.

وعلى الجانب الآخر استعد فريق الهلال السوداني بالحصول على موافقة بتأجيل مباراتين له بالدوري الموريتاني الذي يشارك به بسبب الأوضاع في السوادن كما خاض معسكرًا في دولة تونس؛ استعداداً للقاء.

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الأهلي ضد الهلال السوداني الأهلي دوري أبطال أفريقيا
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