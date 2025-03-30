هل يقصد حسام حسن؟.. عصام الحضري يثير الجدل برسالة غامضة

كتب- محمد خيري:

أثار عصام الحضري، الحارس التاريخي للمنتخب الوطني والنادي الأهلي، الجدل خلال الساعات الماضية برسالة غامضة.

وكتب عصام الحضري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك".

وانهالت التعليقات على منشور عصام الحضري من الجماهير، التي ربطت الرسالة بظهور حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، في برنامج المقالب مع رامز جلال أمس السبت.

وظهر حسام حسن في برنامج المقالب "رامز أيلون مصر"، الذي يذاع عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، وأثار الجدل ببعض التصريحات منها الحديث عن انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى الأهلي.

وكان حسام حسن قاد المنتخب الوطني لتحقيق الفوز في مواجهتي سيراليون وإثيوبيا، في اجولتيين الماضيتين بتصفيات كأس العالم 2026.

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