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هل يقصد حسام حسن؟.. عصام الحضري يثير الجدل برسالة غامضة

12:39 م الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن ورامز جلال
  • عرض 13 صورة
    رامز جلال وحسام حسن بعد حلقة برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن ونوال الزغبي ورامز جلال
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن في احد فقرات برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 13 صورة
    رامز جلال وحسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن ونوال الزغبي ورامز جلال
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن ورامز جلال
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن في احد فقرات برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن
  • عرض 13 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
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كتب- محمد خيري:

أثار عصام الحضري، الحارس التاريخي للمنتخب الوطني والنادي الأهلي، الجدل خلال الساعات الماضية برسالة غامضة.

وكتب عصام الحضري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك".

وانهالت التعليقات على منشور عصام الحضري من الجماهير، التي ربطت الرسالة بظهور حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، في برنامج المقالب مع رامز جلال أمس السبت.

وظهر حسام حسن في برنامج المقالب "رامز أيلون مصر"، الذي يذاع عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، وأثار الجدل ببعض التصريحات منها الحديث عن انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى الأهلي.

وكان حسام حسن قاد المنتخب الوطني لتحقيق الفوز في مواجهتي سيراليون وإثيوبيا، في اجولتيين الماضيتين بتصفيات كأس العالم 2026.

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حسام حسن رامز جلال عصام الحضري المنتخب الوطني
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