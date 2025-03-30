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بنتايج والسعيد وشيكابالا.. 5 غيابات تضرب الزمالك في رحلة جنوب أفريقيا

12:25 م الأحد 30 مارس 2025
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    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
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    احتفال عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد على تنفيذ ركلة الجزاء
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    عبدالله السعيد
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (7)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (5)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (6)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (4)
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كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة، خلال مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وضيفه ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت القاهرة فجر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش.

5 غيابات للزمالك في مواجهة بطل جنوب أفريقيا:

ويغيب عن رحلة الزمالك إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة الكونفدرالية، 5 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-المغربي محمود بنتايك لعدم استخراج تأشيرة الدخول لدولة جنوب أفريقيا

-عبد الله السعيد للإصابة بآلام في الظهر

-محمود عبدالرازق شيكابالا للإصابة في الركبة

-حسام أشرف استبعاد لأسباب فنية

-محمد السيد استبعاد لأسباب فنية

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محمود شيكابالا بنتايك نادي الزمالك
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