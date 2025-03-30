الزمالك يخوض أول مران في جنوب أفريقيا اليوم

كتب- محمد خيري:

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك، أول مران في جنوب أفريقيا اليوم الأحد استعدادا لمواجهة، ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت القاهرة فجر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش.

تستغرق الرحلة حوالي 12 ساعة تقريباً يتخللها الهبوط ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

وسوف يخوض الفريق مرانا خفيفا فور الوصول، خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق من مشقة السفر الطويلة، على أن يخوض عدا مرانه كاملا.