"تحرك الزمالك".. قرار مفاجئ من أبوريدة بعد ظهور حسام حسن مع رامز جلال

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، استياء هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من ظهور حسام حسن في برنامج المقالب أمس السبت مع رامز جلال.

وظهر حسام حسن في برنامج المقالب "رامز أيلون مصر"، الذي يذاع عبر قناة "إم بي سي مصر 1"، وأثار الجدل ببعض التصريحات منها الحديث عن انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى الأهلي.

وكتب الغندور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المهندس هاني أبو ريدة مستاء جدا من ظهور كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في برنامج مقالب".

وأضاف: "ومستاء أيضا من تصريحاته ويقرر منع أي مدرب للمنتخبات من الظهور في البرامج في المستقبل".

واختتم تصريحاته: "والزمالك يصعد ضد ما قاله كابتن حسام حسن".