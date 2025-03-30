"تقدم بمذكرتين".. تحرك جديد من الأهلي بخصوص أزمة مباراة القمة أمام الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، اتخاذه إجراءاً جديدًا على خلفية أزمته الأخيرة حول مباراة القمة التي كان مقرر لها 11 من شهر مارس الجاري ضد الزمالك.

وكان النادي الأهلي قد رفض خوض مباراة القمة اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم محلي، لتصدر رابطة الأندية المصرية عقوباتها باعتباره منسحبًا وهزيمته 3-0 ضد الزمالك مع خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

الأهلي يرد على بيان اللجنة الأولمبية

رفض النادي الأهلي قرارات رابطة الأندية التي أقرتها حول المباراة، ليتقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية والتي أصدرت قرارها الثلاثاء الماضي بصحة قرارات الرابطة ضد الأهلي ورفض شكواه.

وأصدر النادي الأهلي صباح اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي بيانًا جاء كالتالي:

"تقدم النادي رسميًا بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة، يؤكد فيها على صحة موقفه بخصوص مباراة القمة التي كان محددا لها 11 مارس الجاري.

واستعرض النادي كل المستندات التي تدعم تمسكه بقرار رابطة الأندية بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.

كما أرسل النادي مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولبية المصرية للرد على كل البنود التي تضمنها بيانها الأخير بخصوص شكوتي الأهلي.

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