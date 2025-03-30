يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

وهذه المباراة ستحمل الرقم 13 بين الأهلي والهلال السوداني، حيث سبق أن تواجها الفريقين معا في 12 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 5 مباريات، تلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات وحضر التعادل في 4 مباريات بين الفريقين.

ونجح لاعبو المارد الأحمر في تسجيل 11 هدفا في مرمى نادي الهلال السوداني، فيما تلقت شباكهم 7 أهداف.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، تقابلا الفريقين معا في 10 مباريات، تمكن خلالهم الأهلي من تحقيق الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 وحضر التعادل في مثلهم.

ويحتل نجم النادي الأهلي حسين الشحات، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين في مواجهات الفريقين معا، برصيد 4 أهداف.