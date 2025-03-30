كتب - يوسف محمد:

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر أبريل، الذي يشمل الكثير من المباريات الهامة للعديد من الفرق المصرية في مختلف البطولات، سواء كانت البطولات المحلية أو البطولات القارية.

ويخوض نادي الزمالك العديد من المباريات خلال الشهر المقبل، على الصعيدين المحلي وكذلك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات الزمالك خلال شهر أبريل

ويلعب الفارس الأبيض، خلال شهر أبريل الجاري 4 مباريات في مختلف البطولات، بواقع مباراتين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مثلهما في بطولة كأس عاصمة مصر ومباراة واحدة في بطولة الدوري المصري.

ويستهل الفارس الأبيض مبارياته في شهر أبريل بمباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وثاني مباريات الفارس الأبيض خلال شهر أبريل، ستكون أمام فريق فيوتشر يوم الأحد الموافق 6 من الشهر ذاته، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتقام مباراة العودة بين نادي الزمالك وفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، يوم 9 أبريل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويعود الزمالك للمشاركة في بطولة الدوري المصري، بمواجهة فريق حرس الحدود يوم 13 أبريل الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري.

ويختتم الفارس الأبيض مبارياته في هذا الشهر، بمواجهة فريق سموحة يوم 23 من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.