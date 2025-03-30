ستوري نجوم كرة القدم.. أشرف داري رفقة عائلته.. احتفال وسام أبو علي.. رونالدو في مران النصر

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي إمام عاشور، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل منزله.

وقام البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بأحد أهداف مع منتخب فلسطين.

وحرص النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في أحد مباريات الفريق.

كما قام المدافع المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة عائلته.

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