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مصراوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأحمد مرتضى وأسباب الجراحة

01:21 ص الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد مرتضى منصور
  • عرض 7 صورة
    أحمد مرتضى منصور
  • عرض 7 صورة
    أحمد مرتضى منصور
  • عرض 7 صورة
    أحمد مرتضى منصور
  • عرض 7 صورة
    أحمد مرتضى
  • عرض 7 صورة
    أحمد مرتضى منصور
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أجرى أحمد مرتضى منصور عملية جراحية خلال الساعات الماضية في إحدى مستشفيات القاهرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أحمد مرتضى أجرى جراحة في القولون العصبي، وحالته الصحية حاليا جيدة جدا.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يغادر أحمد مرتضى المستشفى خلال الساعات المقبلة، بعدما تحسنت حالته وفقا لرؤية الطبيب المعالج.

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أحمد مرتضى منصور أزمة صحية لأحمد مرتضى منصور نادي الزمالك مرتضى منصور
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