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"بعد عودته".. أول قرار من الخطيب بخصوص أزمة مباراة القمة

01:18 ص الأحد 30 مارس 2025
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم6_Easy-Resize.com
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    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم4_Easy-Resize.com
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    محمود الخطيب ووالدته
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    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 19 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 19 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 19 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 19 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 19 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
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    محمود الخطيب (3)
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    محمود الخطيب (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي عاد إلى القاهرة مساء أمس السبت، وقرر فرض حظرا كاملا على الأزمة الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك وما تبعها من قرارات مختلفة سواء من رابطة الأندية المصرية المحترفة أو من اللجنة الأولمبية المصرية.

قال مصدر في تصريحات خاص لمصراوي: "أن أول قرار اتخذه الخطيب فور عودته إلى القاهرة، كان توجيه رسالة إلى زملائه في مجلس الإدارة وقطاعات النادي المختلفة، بعد الحديث عن أزمة مباراة القمة، خاصة وأن الخطيب خلال قيامه بأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، اكتفى بمناقشة الأزمة بشكل ودي هاتفيا دون وجود أي اجتماعات بالفيديو كما أشار البعض".

وأضاف: "الخطيب قرر الإعلان عن موقف الأهلي النهائي في هذه الأزمة والخطوات المقبلة، التي سيتخدذها النادي، عقب خوض مباراة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عدما قام في وقت سابق بتشكيل فريقا قانونيا مستعينا بجهات خارجية، للمساعدة في اتخاذ الأهلي الخطوات الصحيحة التي تحفظ حقوق النادي في الفترة المقبلة".

وكان المصدر نفسه، ذكر في تصريحات سابقة لموقع مصراوي: "أن شركة الكرة بالنادي الأهلي أوصت مجلس إدارة النادي، بضرورة استكمال بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل الخسائر المالية، التي ستواجه الفريق حال اتخاذ قرار الانسحاب الذي لوح به في وقت سابق".

وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، نظرا لإسنادها لطاقم تحكيم مصري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اعتبار الأهلي مهزوما في مباراة القمة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من الفريق بنهاية الموسم، بعد الانسحاب من المباراة، وهو ما تم تأييده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، الذي قامت برفض شكوى المارد الأحمر ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة.

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محمود الخطيب رئيس الأهلي أزمة مباراة القمة قرار الخطيب في أزمة القمة مباراة الأهلي والزمالك
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