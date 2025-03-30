أحمد مرتضى منصور يخضع لعملية جراحية ناجحة ووالده يكشف التفاصيل

كتب - نهى خورشيد

خضع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، لعملية جراحية ناجحة في مستشفى الصفا، وذلك بعد معاناة استمرت لأشهر مع آلام شديدة.

وكتب المستشار مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الحمد لله والشكر لله،

الشكر للسادة أطباء وممرضي وكل العاملين في مستشفى الصفا".

وأضاف:"شكراً للدكتور جورج عبد الفادي ومساعدة دكتور محمد عبد العظيم اللذان أجريا منذ ساعات عملية جراحية للنائب السابق أحمد مرتضى المحامي بعد عدة أشهر من الآلام المبرحة لكن الحمد لله، كل الشكر لكل من زار أحمد في المستشفى أو تواصل مع الأسرة للاطمئنان عليه".

وفي سياق متصل، حسم الفريق الكروي بنادي الزمالك تأهله إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.