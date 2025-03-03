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"عضو بالمجلس تحفظ".. هاني شكري يكشف سبب عدم ضم الزمالك لأشرف بنشرقي

11:26 م الإثنين 03 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني شكري، عن سبب عدم تعاقدهم مع المغربي أشرف بنشرقي خلال الموسم الجاري 2024/25.

وأشار شكري، في تصريحات لقناة أون سبورت اليوم الإثنين، إلى أن أحد أعضاء مجلس الإدارة كان لديه تحفظات على القيمة المالية لإتمام صفقة ضم اللاعب المغربي؛ إذ كان يعتبرها مرتفعة وقد تسبب أزمة مالية للنادي.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن صفقة ضم أشرف بنشرقي واجهت كذلك مشاكل مالية رغم أن هناك بعض الشخصيات كانوا سيساهموا بجزء من قيمة الصفقة، مضيفًا:"لم يكن لدينا خيار آخر في ظل هذه الظروف".

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الزمالك إلى أنهم يكنون الاحترام والتقدير لبنشرقي بعد انضمامه للأهلي، قائلاً:"قدم للزمالك أفضل سنوات مسيرته وكنا نتمنى عودته إلا أن الظروف لم تساعدنا".

ونوه شكري إلى أن مجلس إدارته ضم خلال الانتقالات الشتوية لاعبين مميزين مثل صلاح مصدق وأيضًا أحمد الجفالي:" الذي أراهن عليه كثيرًا".

وكان أشرف بنشرقي قد انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعد إنهاء عقده مع الريان القطري.

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