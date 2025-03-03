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تراجع الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري

11:14 م الإثنين 03 مارس 2025

نادي الزمالك

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كتب ـ محمد عبدالسلام:

أقيمت مساء اليوم الإثنين ثلاث مباريات في الدوري المصري ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر آخر جولة في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

وفاز المصري على نظيره مودرن سبورت ما تسبب في تراجع نادي الزمالك إلى المركز الرابع ليحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن فريق الزمالك.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز..39 نقطة

2- الأهلي..36 نقطة

3- المصري..30 نقطة

4- الزمالك..29 نقطة

5- البنك الأهلي ..29 نقطة

6-سيراميكا كليوباترا..24 نقطة

7- فاركو..23 نقطة

8- حرس الحدود..22 نقطة

9- طلائع الجيش ..21 نقطة

10- زد..20 نقطة

11- بتروجيت..19 نقطة

12- الاتحاد السكندري..18 نقطة

13- الجونة..17 نقطة

14- غزل المحلة..17 نقطة

15- سموحة..17 نقطة

16-الإسماعيلي..13 نقطة

17- إنبي..12 نقطة

18- مودرن سبورت..9 نقاط

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