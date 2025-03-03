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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني سابقا، عن إصابة لاعب بصفوف القلعة الحمراء قبل مواجهة طلائع الجيش.

وقال شوبير، خلال تقديم حلقة برنامجه اليوم الإثنين "حارس الأهلي" على قناة النادي:"طاهر محمد طاهر أُصيب بشد عضلي بعد شفائه من إصابته في قدمه".

أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي

وشارك طاهر محمد طاهر خلال الموسم الحالي بـ 10 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 669 دقيقة لعب.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويستضيف فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش عند التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

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