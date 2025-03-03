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"أفشة الأقرب للعودة".. الأهلي يعلن تطورات إصابة ثلاثي فريقه قبل مباراة طلائع الجيش

10:34 م الإثنين 03 مارس 2025
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (1)
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (3)
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (2)
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لثلاثي فريقه المصاب محمد مجدي "أفشة"، علي معلول ويحيى عطية الله.

وقال شوقي في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين، إن محمد مجدي أفشة وعلي معلول ويحيى عطية الله يخوضون المرحلة الأخيرة في التأهيل، لافتًا إلى أن أفشة الأقرب للعودة من الثلاثي.

وأوضح نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ياسر إبراهيم في جزء من المران الجماعي الذي أُقيم أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش بعد الاطمئنان طبيًّا على حالته وانتهائه من البرنامج الخاص به.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويستضيف فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش عند التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

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