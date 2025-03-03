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بيسيرو: الأخطاء التحكيمية أفقدت الزمالك 6 نقاط.. ولابد من تحسين إنهاء الهجمة

10:10 م الإثنين 03 مارس 2025
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    الزمالك وزد (
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    الزمالك وزد
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وزد (
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وزد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، إن الأخطاء التحكيمية أفقدت فريق الزمالك خلال الثلاث مباريات الماضية 6 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ويحل فريق الزمالك عند التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء ضيفًا على نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

وأضاف بيسيرو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الإثنين بخصوص مباراة إنبي:"ممكن أن يخطئ وحتى الحكم، وأتمنى ألا تتكرر هذه الأخطاء وهذه ليست حجة للزمالك بعد التعادل في الثلاث مباريات فالفريق مطالب بالتحسن في بعض الأمور داخل الملعب".

وأشار مدرب الزمالك إلى أنهم ظهروا بصورة جيدة أمام زد بالجولة الماضية وتحكموا في مجريات المباراة ولم يتركوا فرصة للخصم ولكن يجب أن يحسن لاعبيه إنهاء الهجمات والتمركز ، مضيفًا:"إذا حافظنا على أداء الفريق نستطيع الفوز في كل المباريات حتى إذا صادفنا سوء توفيق".

وأوضح المدرب البرتغالي أن فريقه استحق 4 ركلات لم يتم احتسابهن خلال آخر 3 مباريات، مطالبًا حكام تقنية الفيديو تحسين ومراجعة الأخطاء والحالات وعدم تكرار نفس الأخطاء.

وأتم بيسيرو تصريحاته بالتنويه إلى أن فريقه يعاني من الغيابات خلال مباراة إنبي ولكنه في الوقت ذاته يؤكد على ثقته بجميع اللاعبين:"أتمنى أن يثق اللاعبون بأنفسهم وعندما تأتي الفرصة لأي لاعب منهم لابد أن يمسك بها".

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيفي و10 نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل إنبي المركز 17 قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

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