هل يكون عبدالله السعيد أول الأخبار السعيدة من التخطيط لجماهير الزمالك؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نجم الأهلي السابق، محمد بركات، إن المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف بنشرقي هو الصفقة رقم 1 بالنسبة التي تعاقد معها النادي الأهلي مؤخرًا.

أشرف بنشرقي كان قد انضم لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الشتوية الماضية بعد إنهاء تعاقده معه نادي الريان القطري.

وعلل بركات خلال حلوله ضيفًا ببودكاست القلعة الحمراء اليوم الإثنين اختياره لبنشرقي بقوله:"صايع كرة ومهارته كبيرة وقادر على قيادة الفريق ويلعب للوصول إلى المرمى".

وتطرق نجم الأهلي السابق لفترة عمله باتحاد الكرة، بالإشارة إلى أنها أنقصت من رصيده كون اتحاد الكرة دائمًا في مرمى هجوم الجميع لذا إذا عاد به الزمن مرة أخرى سيرفض التواجد باتحاد الكرة.

وشدد بركات على أنه لم يكن سعيدًا خلال فترة تواجده باتحاد الكرة كعضو مجلس إدارة، منوهًا إلى أنه يفضل العمل بمجال الإعلام سواء تقديم الرامج أو التحليل الرياضي.

وأتم نجم الأهلي تصريحاته بخصوص اتحاد الكرة بالتنويه إلى أنه اكتسب خبرة كبيرة من العمل لمدة عامين مع منتخب مصر مع المدير الفني حسام البدري بجانب فترة إشرافه على المنتخب الأولمبي مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

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