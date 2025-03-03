"بيراميدز خد مكان الزمالك".. نائب رئيس الأبيض يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

أطلق هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، تصريحات قوية، بشأن مجلس الإدارة الحالي، وصعوبة المنافسة بسبب الأزمات المالية التي فوجئ بها المجلس.

قال هشام نصر في تصريحات لبرنامج "الكلام المظبوط مع حتحوت" الذي يذاع عبر أثير أون سبورت إف إم: "توقعنا قبل قدومنا عدم وصول المديونيات بهذا الشكل، وبالطبع إدارة الزمالك أصعب من اتحاد اليد ونجحنا بنسبة 65% وهي نسبة مرضية للمجلس وفقا للوضع الحالي".

أضاف: "سيتم الإعلان في شهر أبريل المقبل عن تدشين البدء في فرع أكتوبر وفتح الاشتراك في عضوية النادي".

وعن أزمة عمرو وهبي الأخير قال: "عمرو وهبي مش بتاع تسويق هو بيحط أفكار لكن مش بتاع تنفيذ واللجنة المكونة من عمرو الجنايني وحازم إمام وميدو تخطط لكرة القدم وحدث خلاف في الأفكار بين اللجنة وعمرو وهبي ورفضوا التعاون سويا ونحن لم نتعاقد معه".

وأوضح: "ممكن يكون بيراميدز خد مكان الزمالك، مؤقتا نظرا للقوة المالية وانظروا، لمانشستر سيتي في المواسم الماضية أين مانشستر سيتي الموسم الحالي".

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