"اعتذار واتهام وتجاهل".. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وهبي وميدو في الزمالك

كتب- مصراوي:

أزمة جديدة ظهرت على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية، وتحديدا داخل نادي الزمالك، بطلها أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط، وعمرو وهبي مسؤول شركة بريزنتيشن السابق.

تعود بداية الأزمة، بعدما تردد اسم عمرو وهبي في الفترة الماضية، للعمل داخل نادي الزمالك، وتحديدا في منصب مدير التعاقدات، قبل تواجد لجنة التخطيط، التي تضم حسين لبيب رئيس النادي وحازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني.

وفوجئ الجميع أمس بمنشور عمرو وهبي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتب: "الأصدقاء الأعزاء أتقدم لكم بالشكر على دعمكم والثناء على شخصى المتواضع، وذلك عند ترشيحي لمنصب داخل منظومة نادى الزمالك، وأشكر مجلس الإدارة على هذا الترشيح وأتمنى التوفيق لهم فيما هو قادم الزمالك ملئ بأبنائه".

وبعد هذا المنشور، فتح المجال للعديد من الأشخاص عبر السوشيال ميديا، للحديث عن أزمة بين ميدو وعمرو وهبي، وهو من تسبب في إبعاده عن نادي الزمالك، نظرا لعدم رغبته في تواجده بلجنة التعاقدات التي تتوليها لجنة التخطيط.

الزمالك يوضح التفاصيل

وفي المقابل كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن تداخل الاختصاصات بين لجنة التخطيط ومنصب مدير التعاقدات السبب في العدول عن فكرة تواجد عمرو وهبي في النادي.

أكمل: "مجلس الإدارة رأى من الأفضل عدم إسناد عمرو وهبي مهمة منصب مدير التعاقدات خلال الوقت الحالي خصوصا بعد طلباته، لأن لجنة التخطيط كانت وضعت خطة المرحلة المقبلة وبدأت العمل عليها بالفعل مثل التعاقد مع المدرب والصفقات ووضع تصور المرحلة المقبلة واحتياجات الفريق في انتقالات الصيف".

وأختتم: "العلاقة ممتازة بين المجلس وعمرو وهبي ومن الوارد تواجده بالنادي في المستقبل، فهو من أفضل الكوادر الإدارية الرياضية بمصر، وقرار عدم تواجده في الفترة الحالية لعدم ظهور أي خلافات أو تداخل اختصاصات أو مهام بينه وبين لجنة التخطيط".

تجاهل أحمد حسام ميدو

وفي المقابل، تجاهل أحمد حسام ميدو، العليق على هذه الأزمة، سواء بالإيجاب أو السلب، وترك الأمور تسير وفقا لحديث عمرو وهبي فقط.

اقرأ أيضا:

"قعد مع لبيب قبل ما ييجي ميدو".. شوبير يكشف ما حدث مع عمرو وهبي في الزمالك