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الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب الخطيب ومستشار الأهلي

02:22 م الإثنين 03 مارس 2025

مرتضى منصور

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كتب- مراسل مصراوي:

قضت المحكمة الإقتصادية اليوم بحبس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق 6 أشهر بتهمه سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادي الأهلي، فى القضيه رقم 692 لسنه 2923 جنح اقتصادية القاهرة.

كما قضت المحكمه برئاسه المستشار إبراهيم صالح بتغريم منصور 40 ألف جنيه وإلزامه بـ20 ألف جنيه تعويضا مؤقتا للمجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023 المرفوعة من ذات المجنى عليهما.

يذكر أن محكمة النقض قضت في فبراير 2023 برفض طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهرا بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتم ترحيله لسجن وادى النطرون لتنفيذ العقوبة والتى ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة نادى الزمالك.

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مرتضى منصور محمود الخطيب الخطيب أخبار الرياضة
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