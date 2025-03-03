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موعد مباراتي الزمالك والأهلي في دوري الطائرة

01:31 م الإثنين 03 مارس 2025

الأهلي والزمالك للكرة الطائرة

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كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة الطائرة، بشأن مواعيد مواجهتي الفريق الأول بالقلعة البيضاء" رجال" ، أمام الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري بنظام "Best Of 3 " على أن يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور النهائي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، يومي 16 - 18 مارس الجاري، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، وفي حالة اللجوء للقاء الثالث سيقام يوم 19 من الشهر ذاته على نفس الصالة.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.

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