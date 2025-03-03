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"قعد مع لبيب قبل ما ييجي ميدو".. شوبير يكشف ما حدث مع عمرو وهبي في الزمالك

01:09 م الإثنين 03 مارس 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة عمرو وهبي، في نادي الزمالك، بعدما اعتذر بشكل رسمي، عن التواجد في منصب رئيس لجنة التعاقدات في الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه عبر قناة الأهلي: "عمرو وهبي اعتذر عن منصب مدير التعاقدات في نادي الزمالك، ودي قصه طويله مش هقولها دلوقتي، بعد ما كان عقد جلسة مع حسين لبيب وعمرو أدهم وعمل برزنتيشن وتم الاتفاق على كل حاجه مع النادي".

أضاف: "لما أحمد حسام ميدو مسك لجنة التخطيط، اتقاله لا مش هتمسك أنت مدير التعاقدات وهتكون في منصب تاني، قصص وحواديت كتيره جدا، المهم هما اعتذروله أو هو اعتذرلهم عن التواجد ".

واختتم تصريحاته: "الكلام اللي قولتله ده هل في حاجه غلط؟ أتمنى ميكنشي في حاجه غلط، ميكنشي فيه بالنسبالي أي قلق ولا حاجه بالنسبه لهذا الخبر".

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أحمد شوبير عمرو وهبي الزمالك
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