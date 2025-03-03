"اللي تقوده السوشيال ميستحقش الوجود".. تعليق قوي من أحمد حسن على مصير زيزو

كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسن، نجم الأهلي وقائد منتخب مصر الأسبق، على مصير أحمد سيد زيزو، من تجديد عقده مع نادي الزمالك، في الفترة المقبلة.

قال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "طبعا الأمور بتصعب في ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك، وبقولها ديما السوشيال ميديا اللي تقود إدارات لا يجب أن تكون موجودة".

أضاف: "وجهة نظري واللي يزعل يزعل، زيزو كان المفروض يتباع في الصيف، لأنه جاب مبلغ يتخطى 6 ملايين دولار، ودلوقتي انت مش عارف تستفيد بيه ولا هو جدد ولا انت وافقة على بيعه".

أكمل: "زيزو ممكن يكون بيحب الزمالك، لكن بيحب نفسه أكتر، وإحنا بنسمع أن اللاعب طالب 80 و90 مليون جنيه في الموسم، وهو واضح وصريح من البداية وقالهم أنا معايا عرض من برا".

أوضح: "زيزو مقيم نفسه بمبلغ معين وده حقه، ولكن أنا بتكلم في أمر يخص مجلس الإدارة، كان يجب عليك العمل على مصلحة النادي في المقام الأول، وليس بالعاطفة".

وتابع: "لو أنا اللي بعمل عقد زيزو، هتعامل معاه بالاحترافية كما يريد هو، يعني هقوله انت عاوز 100 مليون، يبقى هنحط 20 مليون جنيه حال الفوز بالدوري، و10 ملايين حال الفوز بالكأس، و15 مليون للكونفدرالية، وهو الوحيد اللي بيتعامل كده لأن ما فيش لاعب هياخد ربع المبلغ ده في الفريق كله".

واختتم تصريحاته: "زيزو موجود دلوقتي مع فريق الزمالك، ممكن تقولي ايه الوضع اللي اتغير؟، الزمالك بعد عن المنافسة على الدوري وفاضل 9 مباريات، يعني كنت استفدت انت منه ماديا أفضل".