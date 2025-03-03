صراع التتويج والهبوط.. أبرز 4 معلومات عن الدوري قبل بداية جولة الحسم اليوم الاثنين

كتب - محمد القرش:

تبدأ الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين، بـ 3 مواجهات أبرزهم البنك الاهلي ضد حرس الحدود.

وبعد انتهاء الجولة الأخيرة، سيتم تحديد فرق مجموعتي المنافسة على اللقب والهروب من الهبوط بنظام الدوري المصري الجديد لموسم 2024/25.

فرق مجموعة التتويج حتى الآن (يتبقى 3 فرق)

- بيراميدز

- الأهلي

- الزمالك

- المصري

- البنك الأهلي

- سيراميكا كليوباترا

فرق مجموعة الهبوط حتى الآن (يتبقى 3 فرق)

- غزل المحلة

- سموحة

- الجونة

- الإسماعيلي

- إنبي

- مودرن سبورت

أبرز 4 معلومات عن الدوري الممتاز

يلعب كل فريق 17 مباراة مع باقي المتنافسين في الدور الأول، من أجل التواجد بمجموعة المتنافسين على اللقب أو تحديد الهابطين.

وبعد انتهاء الدور الأول المكون من 17 لقاء، يتأهل أول 9 فرق بالدوري إلى التنافس على اللقب وتحديد المتأهلين إلى البطولات الإفريقية (دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية).

والفرق المتواجدة من المركز الـ 10 حتى 18 يتنافسون على الهروب من الهبوط، حيث تقرر أن يهبط فريقين.

وتم العمل بهذا النظام وتقليص عدد الجولات إلى 25 بدلا من 34 من أجل إنهاء الموسم في ميعاده المحدد شهر يونيو من عام 2025.

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