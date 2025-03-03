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ليس بالفريق الأول.. كيف يفكر الأهلي في المشاركة بكأس الرابطة؟

11:59 ص الإثنين 03 مارس 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن إمكانية مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، الرابطة سابقا، الموسم الحالي، بفريق الناشئين.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في دور الـ32 من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم 17 مارس الحالي.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه عبر قناة الأهلي: ''الأهلي يدرس المشاركة في كأس عاصمة مصر بفريق مواليد 2005".

أضاف "شوبير": "من الممكن أن يستعين الجهاز الفني أيضا، مع عدد من لاعبي الفريق الأول الغير أساسيين، وفقا لرؤية مارسيل كولر، من أجل الاستفادة من التجربة".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش بعد غدا الأربعاء، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

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