"بديل زيزو والجوكر".. بيسيرو يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك أمام إنبي

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة إنبي خلال المران الختامي اليوم.

ويستقر بيسيرو على بديل أحمد سيد زيزو في التشكيل حيث يغيب عن المباراة لتراكم الإنذارات، وأيضا بديل محمد شحاتة الذي يغيب للحصول على الكارت الأحمر في المباراة الماضية ويعد جوكر للجهاز الفني خاصة وانه يجيب اللعب في مركز الظهير الأيمن والوسط.

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل في أخر ثلاث جولات ببطولة الدوري أمام بتروجيت والأهلي وزد، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.