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بعد تدهور حالته الصحية.. زيارة خاصة من كهربا لأمح الدولي (صور)

11:20 ص الإثنين 03 مارس 2025
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    كهربا يزور أمح الدولي (6)
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    كهربا يزور أمح الدولي (2)
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كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية تدهور حالة صديق اللاعبين المشهور بـ "أمح الدولي"، مما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات.

وحصل المحترف المصري، محمود عبد المنعم كهربا، على إجازة من تدريبات فريق الاتحاد الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان.

وحرص كهربا على زيارة أمح الدولي فور وصوله إلى القاهرة، حيث كان يظهر معه دائما في مقاطع الفيديو والصور عندما كان لاعبا للنادي الأهلي.

وانتقل كهربا إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل الفريق الليبي بند أحقية الشراء.

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كهربا يزو أمح الدولي كهربا أمح الدولي مرض أمح الدولي صديق اللاعبين
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