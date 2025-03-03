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"سيصل إلى 20 مليار".. مسؤول المقاولون يطالب بتشفير الدوري المصري

11:03 ص الإثنين 03 مارس 2025

محمد عادل رئيس المقاولون العرب وحسام غالي

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كتب - محمد القرش:

طالب المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، محمد عادل، بتشفير مباريات الدوري المصري عبر القنوات الفضائية.

وقال محمد عادل في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "الدوري المصري أغلى سلعة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك يجب تشفيره عبر القنوات الفضائية، ويتم فتحه على القنوات الأرضية فقط".

وأوضح: "في منطقة الخليج يوجد أكثر من 8 مليون مصري، ومن الممكن أن يشترك منهم 2 مليون لمشاهدة مباريات الدوري المصري بـ100 ريال شهريا، وده هيخلينا نكسب عائدات سنوية تصل إلى 20 مليار".

واختتم المشرف على الكرة بنادي المقاولون: "وفي مصر ممكن نعمل اشتراك سنوي بـ 100 جنيه، ولو اشترك 30 أو 40 مليون شخص، هتوصل العائدات إلى 3 أو 4 مليار جنيه".

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