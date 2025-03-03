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"اشتكيني الأرزاق على الله".. تعليق ناري من شوبير على إيقاف جماهير الأهلي

10:51 ص الإثنين 03 مارس 2025
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    أشتباكات جمهور الأهلي
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    أشتباكات جمهور الاهلي
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    اشتباكات جمهور الأهلي
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    أشبتاكات جمهور الاهلي
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    لافتة جماهير الأهلي (2)
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    لافتة جماهير الأهلي (2)
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    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
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    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (1)
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    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (2)
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    جماهير الأهلي في مباراة الزمالك (3)
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على عقوبات رابطة الأندية المحترفة، ضد النادي الأهلي، بإيقاف جماهيره وتوقيع غرامة مالية على الأحمر، عقب مباراة حرس الحدود الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة الأهلي: "تم توقيع عقوبات على جماهير الأهلي بإيقاف المتواجدين في لقاء حرس الحدود مباراتين وغرامة 200 ألف جنيه، وأنا موافق على العقوبات اللي خرجت ضد الأهلي، وبقولك برافو".

أضاف: "زعلت ليه بقى المرة اللي فاتت وأنا بقولك طبق اللائحة على جمهور الزمالك، لأن اللائحة لازم تطبق على الجميع، ومش هغير كلامي وقولتلك المشكلة انك لو طبقت اللائحة على حد وحد لأ والأرزاق على الله".

أكمل: "أنت في إيدك كل حاجه، خليك قوي إحنا نساندك لما تبقى قوي والمؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف".

واختتم تصريحاته: "الناس اللي طلعت تهاجمني وتعمل حملات، أنت حر واللي عايز يشتكي من حقك تعمل كده مفيش أي مشكلة، القوانين وضعت علشان يبقى في نظام والقانون يطبق على الكل".

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