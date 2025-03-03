كتب - محمد القرش:



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس الأحد على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي استمرت لمدة يومين، عقب مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.



وواصل الأهلي تدريباته اليوم تحت إشراف المدير الفني، مارسيل كولر،، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري.



وخاض الفريق تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.



وواصل محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم على هامش مران الفريق.



وحقق المارد الأحمر الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد على استاد برج العرب في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

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