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عمرو وهبي يوضح حقيقة "خناقة" أحمد حسام ميدو معه

12:35 ص الإثنين 03 مارس 2025
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كتب - محمد القرش:


انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تشير إلى أن عمرو وهبي تراجع عن العمل في منصب مدير تعاقدات الزمالك بسبب "خناقة" مع أحمد حسام ميدو.


وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "أنا عمرى ماكان عندي خناقة مع حد سابقا أو حاليا أو مستقبلا، لكن اختلاف الرأي لايفسد للود اللى بينى وبين نادى الزمالك أو أى رمز من رموز النادى".


وأضاف: "أنا كنت مرشحا فقط ولم استلم أي عمل لكي أستقيل منه، ولا نهرب من المسؤولية، ولكن اختلاف رؤية الهدف، وعلى العموم ، ليس فى رؤيتي أى خطأ وليس لرؤيتهم اى خطأ أيضا".


واختتم: "لكن اختلاف الأولويات فى التنفيذ جعلتني انظر للصالح العام لنادينا، ميدو وحازم إمام اخواتى الصغيرين والاحترام سيظل بينا دائما، وذلك للتوضيح".

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