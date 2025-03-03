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مصدر يكشف لمصراوي كواليس تراجع الزمالك عن تعيين عمرو وهبي مديرا للتعاقدات

12:04 ص الإثنين 03 مارس 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر بنادي الزمالك سبب التراجع عن تعيين عمرو وهبي مديرا لتعاقدات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر "لمصراوي" إن تداخل الاختصاصات بين لجنة التخطيط ومنصب مدير التعاقدات السبب في العدول عن فكرة تواجد عمرو وهبي.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة رأى من الأفضل عدم إسناد عمرو وهبي مهمة منصب مدير التعاقدات خلال الوقت الحالي خصوصا بعد طلباته.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط كانت قد وضعت خطة المرحلة المقبلة وبدأت العمل عليها بالفعل مثل التعاقد مع المدرب والصفقات ووضع تصور المرحلة المقبلة واحتياجات الفريق في انتقالات الصيف.

وأكد المصدر أن العلاقة ممتازة بين المجلس وعمرو وهبي ومن الوارد تواجده بالنادي في المستقبل، فهو من أفضل الكوادر الإدارية الرياضية بمصر، وقرار عدم تواجده في الفترة الحالية لعدم ظهور أي خلافات أو تداخل اختصاصات أو مهام بينه وبين لجنة التخطيط.

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