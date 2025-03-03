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"يفقد زيزو والخماسي ويستعيد دونجا".. ماذا ينتظر بيسيرو في مواجهة إنبي؟

09:02 ص الإثنين 03 مارس 2025
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يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة إنبي، غدا الثلاثاء، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته أمس الأحد على ملعب النادي، بعدما حصل اللاعبين على راحة من المران، أول أمس السبت، بقرار من البرتغالي بيسيرو، المدير الفني للفريق لقضاء اللاعبين أول أيام شهر رمضان مع أسرهم.

ويعاني الفريق الأبيض من غيابات عديدة في المباراة المقبلة أمام إنبي، على رأسهم الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة بعد حصولهم على الكروت في المباراة الماضية أمام زد، وجاءت قائمة الغيابات كالتالي:

-أحمد سيد زيزو (تراكم الإنذارات)

-محمد شحاتة (الحصول على كارت أحمر في مباراة زد)

-حمزة المثلوثي ( للإصابة بقطع في الرباط الصليبي).

-أحمد حمدي ( إصابة بقطع في الرباط الصليبي).

-محمد عبد الشافي (عدم الجاهزية).

-محمود جهاد ( التأهيل من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية ولم يتحدد موقفه).

وفي المقابل، يستعيد الفريق الأبيض خدمات اللاعب نبيل عماد دونجا، بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات في المباراة الماضية أمام زد.

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