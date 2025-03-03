"3 مسابقات مختلفة".. 6 تحديات قوية تواجه الزمالك في شهر رمضان

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لخوض عدد من المباريات القوية، خلال شهر رمضان المبارك، على مستوى 3 مسابقات محلية.

الزمالك يواجه 6 تحديات في شهر رمضان الحالي، حيث يلعب في بطولة الدوري المصري، والكأس وكأس العاصمة (كأس الرابطة سابقا).

ويواجه الزمالك في الفترة الحالية، تراجع كبير على مستوى النتائج، حيث فسخ في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري، حيث تعادل مع بتروجيت 1\1، ومع الأهلي بنفس النتيجة، وأخرها مع زد أيضا 1\1.

6 تحديات قوية للزمالك في شهر رمضان

وينشر موقع مصراوي، بالمواعيد، مباريات الزمالك خلال شهر رمضان الحالي في جميع المسابقات وجاءت كالتالي:

-4 مارس – إنبي × الزمالك – التاسعة مساءً – الدوري المصري - استاد المقاولون العرب

-7 مارس – الزمالك × مودرن سبورت – التاسعة والنصف مساءً – كأس مصر - استاد القاهرة

-14 مارس – الزمالك × سموحة – التاسعة والنصف مساءً – كأس مصر (حال فوز الزمالك على مودرن سبورت) - استاد القاهرة

-19 مارس – الزمالك × الجونة – التاسعة مساءً - كأس عاصمة مصر - استاد القاهرة

-24 مارس – بتروجيت × الزمالك – التاسعة مساءً – كأس عاصمة مصر - استاد الكلية الحربية

-28 مارس - الزمالك × (لم يتحدد المنافس) - التاسعة والنصف مساءً - كأس مصر (حال وصول الزمالك للمربع الذهبي)