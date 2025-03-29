كتب- نهى خورشيد:

من حلم بدا بسيطاً وكلمة قالها في بداية مشواره: "أنا في يوم من الأيام هدرب منتخب أمريكا"، إلى واقع تحقق بفضل إيمانه بقدراته وعمله المستمر.

نجح زكي عبدالفتاح في تجاوز التحديات والصعوبات التي واجهها في رحلته التدريبية بأمريكا، ليصل إلى قمة مسيرته بقيادة المنتخب الأمريكي.

وروى زكي مدرب حراس منتخب مصر الأسبق لمصراوي ، كيف تحقق حلمه بقيادة منتخب أمريكا، كما حكي موقفاً لأول مرة خلال هذه الفترة.

قال، بعد 13 سنة من العمل مع الأندية، توليت مهمة تدريب منتخب أمريكا لمدة خمس سنوات مع بوب برادلي، وكنت جزءًا من الجهاز الفني في كأس العالم 2010 وكأس القارات.

أضاف، وكان لي الشرف أن نلعب أمام منتخب مصر، "فيعني لو لك طموح ولك أمل بتشتغل عليه، ما ربنا ما بيضيعش أجرك كده وتعبك على الفاضي"،بالتأكيد هناك صعوبات، لكن الحمد لله، ما زلت أتعلم وأتطور.

واصل، طوال فترة العمل، نواجه صعوبات ومشاكل، ونرتكب أخطاء ونتعلم منها، هذه هي طبيعة العمل في كرة القدم، فكلما عملت أكثر، زادت الأخطاء التي ترتكبها، مما يعني أنك تتعلم أكثر. أما من لا يخطئ، فهم الكسالى الذين لا يعملون، وهم الذين يبحثون فقط عن اللقطة والمصلحة الشخصية.

واستطرد، كلما عملت أكثر، كلما تعلمت من أخطائك وقمت بأشياء صحيحة بشكل أكبر، أنا شخصيًا ما زلت أرتكب أخطاء وأتعلم منها، وطالما أنك في مجال كرة القدم، ستكون مثل الطفل الذي يكتشف ويتعلم شيئًا جديدًا كل يوم.

يكمل، من يدعي أنه يعرف كل شيء في كرة القدم، في الحقيقة لا يعرف شيئًا،،لدي 32 عامًا من الخبرة كمدرب، ومع ذلك ما زلت أتعلم.

اختتم، بسبب عملي مع المنتخب كان لي تجربة رائعة أن أجلس وأتناول الإفطار والغداء والعشاء مع ثلاثة رؤساء أمريكيين خلال وجودنا في جنوب إفريقيا بكأس العالم، "تخيلي الواحد يعني أقعد بفطر وبتغدى وبتعشى مع المنتخب الأمريكي، والترابيزة الكرسي جنب تلات رؤساء أمريكا"، وهم بيل كلينتون، جو بايدن، وباراك أوباما، لقد كان لي الشرف أن أتناول الإفطار يوميًا مع رؤساء أمريكا خلال تلك الفترة.

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